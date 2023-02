Lecce, Baroni: «Abbiamo fatto una buona prestazione, mi spiace dicano campo indegno»

Le parole del tecnico del Lecce, Marco Baroni, dopo la sconfitta dei giallorossi in casa contro il Sassuolo

Marco Baroni ha parlato dopo la sconfitta del Lecce contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Chiaro che avevamo di fronte una squadra importante a cui non appartiene questa classifica. Ci è mancato un pelo di qualità negli ultimi metri. Ci sono state alcune occasioni in cui siamo andati al tiro e solitamente lo facciamo con più precisione. É mancato questo, abbiamo subito un gol evitabile, sapevamo che le traiettorie sul primo palo serve più attenzioni, ma ci sta, siamo una squadra giovane, dobbiamo fargli crescere e si cresce anche con queste sconfitte, ma la prestazione mi è piaciuta. Con un pelino più di qualità e precisione la partita non la perdevamo».

CAMPO – «Mi dispiace che si dica campo indegno, purtroppo è il nostro e noi chiaramente dovremo crescere come società con un centro sportivo. Non vorrei ridurre a questo. Non ci alleniamo spesso, però qualche situazione in cui per fare riposare l’altro campo ci siamo allenati sopra. Sono situazioni che purtroppo… Da questo punto di vista noi abbiamo delle difficoltà, come squadre ci rafforzano certe situazioni. Sicuramente si può migliorare, negli ultimi metri dobbiamo essere più conceti».

CRESCITA – «Sono molto attento alla prestazione, siamo stati convincenti. Anche nelle due sconfitte con Verona e Salernitana sono arrivate ottime partite. Il problema del gol ce l’abbiamo, come tutte le squadre che sono in questa situazione di classifica. Ci sono tanti giovani che lavorano con impegno e dedizione. Il nostro percorso è questo, ogni gara è crescita».