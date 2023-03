Lecce Baschirotto: «Dobbiamo ritrovare l’equilibrio. Nazionale? Non ci penso»

Le parole di Federico Baschirotto in conferenza stampa in vista della prossima sfida del Lecce contro il Torino

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter e in vista della sfida con il Torino. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA CON L’INTER – «Purtroppo non è andata bene, ma l’Inter è una grande squadra. Siamo già proiettati alla partita contro il Torino».

ERRORI DA EVITARE NEL FUTURO – «Bisogna stare attenti a perdere bene la palla, nel caso del primo gol non è stata fatta bene. Un peccato, ma non bisogna colpevolizzare nessuno».

DA DEBUTTANTE IN SERIE A AD ASSENTE DI LUSSO – «Non mi sento un assente di lusso, chiunque mi sostituisca dà il massimo. Ognuno di noi è fondamentale per la salvezza».

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «In realtà non ci penso: è come l’amore, quando non ci pensi, arriva. Voglio fare bene al Lecce, il resto lo si vedrà: sono concentrato. Non guardo ai premi o ai riconoscimenti: se fa bene la squadra, emerge anche il singolo».

ARIA NELLO SPOGLIATOIO DOPO L’INTER – «Un po’ di rammarico c’è: siamo pronti, abbiamo l’entusiasmo di tornare in campo con la voglia di riscatto».

RISCATTO DOPO DUE KO DI FILA – «Bisogna sempre cercare l’equilibrio giusto: vogliamo dimostrare a tutti ciò che siamo capaci di fare».

DISPIACIUTO DI AVER SALTATO L’INTER – «Tantissimo: quel giallo contro il Sassuolo mi ha rammaricato, purtroppo ho pestato la palla ed è sembrato un intervento in ritardo, ma non era così. Era un sogno giocare dinanzi a 80mila persone, è stato davvero un peccato. Ma inutile pensare: si riparte a mille con motivazioni e voglia. Raggiungiamo l’obiettivo il prima possibile».