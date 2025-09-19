 Lecce Cagliari, le dichiarazioni di Pisacane nel post partita - Calcio News 24
Cagliari News

Lecce Cagliari, le dichiarazioni di Pisacane nel post partita

Le dichiarazioni di Pisacane dopo quella che è stata la partita di Serie A Lecce Cagliari

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Pisacane ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Lecce Cagliari di Serie A.

VITTORIA – «Per noi era l’andata di una finale. La vittoria ci fa lavorare serenamente, con fiducia. Questa partita è una tappa importante, non ci salviamo stasera, ma ci dà entusiasmo per lavorare meglio».

BELOTTI – «Ho ricevuto la sua telefonata dalla quale traspariva l’entusiasmo per rilanciarsi. Quando ho visto quest’energia mi ha convinto. Si è inserito subito, stasera ha fatto quello che gli riesce meglio».

PARTITA – «Stasera abbiamo fatto cose buone e altre meno buone, saranno queste ultime che ci aiuteranno a migliorare. Dobbiamo lavorare sugli aspetti negativi. Siamo soddisfatti di come è andata la partita».

ADOPO – «Questa sera ha sbagliato i primi due passaggi e ha perso autostima. Sono contento di altre cose che ha fatto. Non si calpesta i piedi con Palestra. Avevamo preparato il piano partita, abbiamo avuto dei vantaggi quando abbiamo allargato Palestra. Adopo è un giocatore valido, una partita così e così ci sta. Ma i giudizi sono prematuri a inizio campionato».

