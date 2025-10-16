Lecce, Camarda sogna in grande. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso - Calcio News 24

Lecce, Camarda vola e crede nel suo destino: «Ho bruciato tappe, ma so dove voglio arrivare»

A Lecce si è già accesa una nuova stella: Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 arrivato in prestito dal Milan, sta guadagnando spazio, consensi e curiosità con prestazioni sempre più mature. In una lunga intervista con Cronache di Spogliatoio, il ragazzo ha parlato con sorprendente lucidità dei suoi sacrifici, delle ambizioni e del suo rapporto con la Nazionale. «So di aver bruciato tante tappe — ha ammesso Camarda — ma so anche dove voglio arrivare».

Giocare con compagni più grandi è una palestra continua: Camarda lo sa bene. «Quando affronti chi ha più esperienza, devi adattarti al loro ritmo», ha spiegato. Questo adattamento, ha aggiunto, passa da molte componenti: «Allenamento, alimentazione, comportamenti fuori dal campo… per me rinunciare al dolce è il sacrificio più grande, ma ne vale la pena».

Il giovane giallorosso ha parlato anche del rapporto con la maglia azzurra: militare nelle selezioni italiane implica grande responsabilità, ma anche orgoglio e amore per il proprio Paese. «Si deve giocare con passione, difendere insieme, aiutare i compagni», ha detto. Nel calcio moderno, ha sottolineato, non esistono ruoli statici: anche chi attacca deve aiutare in fase difensiva, e viceversa.

Per Lecce, Camarda non è solo un progetto, è già una certezza. Arrivato con un bagaglio minimo ma con caratteristiche interessanti — velocità, dribbling, istinto del gol — ha rapidamente mostrato di poter contribuire. La società salentina sembra intenzionata a puntare su di lui, dandogli spazio e fiducia anche nelle partite difficili.

Nel contesto di Lecce, il percorso di Camarda è emblematico di un club che sa valorizzare i talenti, dare opportunità ai giovani e costruire un’identità attorno a essi. Il contesto cittadino, il calore del “Via del Mare” e la cultura calcistica salentina offrono un terreno fertile per la crescita di un ragazzo con sogni ambiziosi.

Il suo futuro è già nei pensieri dei dirigenti del Lecce, che dovranno bilanciare il bisogno di prestazioni immediate con la pazienza necessaria per crescere un talento come lui. Camarda rappresenta una sfida — sia per sé che per il club — nel costruire un percorso di successo, passo dopo passo.

Con umiltà, coraggio e una visione chiara, Francesco Camarda sta già lasciando il segno a Lecce. E la città, i tifosi e il club lo seguono con attenzione, consapevoli che il ragazzo ha davanti a sé un cammino tutto da scrivere.