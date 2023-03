Lecce, Cassandro: «Vogliamo la salvezza, sulle ultime sconfitte…»

Le parole di Tommaso Cassandro, terzino del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A. I dettagli

Tommaso Cassandro ha parlato in conferenza stampa della stagione del Lecce.

PAROLE – «Le recenti sconfitte non hanno avuto ripercussioni sul nostro umore: sappiamo dove dobbiamo migliorare. Siamo ottimisti e soprattutto spensierati: bisognerà prestare più attenzione alla ripresa, ma credo che questa squadra, talvolta, abbia dovuto fare i conti anche con gli episodi. Siamo già proiettati alla partita contro l’Empoli che sarà per noi importantissima. Non so a quanto possa essere fissata la quota salvezza, so soltanto che dobbiamo assolutamente fare in modo di raggiungere questo obiettivo il prima possibile».