Lecce Como, Fabregas: «Sto godendo alla grande! Questa vittoria ci ha fatto capire una cosa» - Calcio News 24

Lecce Como, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas sicuro nel post gara a Sky

Le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas dopo quella che è stata la gara di Serie A Lecce-Como.

LE PAROLE – «Ho goduto perchè abbiamo vinto. Quando non puoi fare niente per intervenire dalla tribuna, è pesante per un allenatore, ma penso che la squadra abbia gestito molto bene la partita in generale. La squadra è la cosa più importante, proviamo a far risaltare i giocatori più speciali. Alla gente piace parlare della classifica, ma io non ne parlo. Voglio fare buone prestazioni e vedere la squadra che cresce. C’erano tante assenze, ma il gruppo continua a spingere bene. Ci sono tanti modi di dominare una partita. Il primo tempo mi è piaciuto molto. Dopo un momento di difficoltà, abbiamo reagito bene, ma dobbiamo migliorare e fare più gol»