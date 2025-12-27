 Formazioni ufficiali Lecce Como, le scelte dei tecnici per il match delle 15
Formazioni ufficiali Lecce Como. I lariani fanno visita a Di Francesco in una sfida sicuramente fondamentali per entrambe le compagini

Il Como farà visita al Lecce in una sfida importante per entrambe le compagini. I padroni di casa arrivano da due vittorie nelle ultime tre sfide e proveranno a dare continuità per allontanarsi dalla zona pericoloso. Momento non facile per i lariani, che vogliono ritrovare il successo.

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas

