Lecce, parla Di Francesco: «Un po’ troppa Inter per noi ma la squadra ha messo tutto in campo. Dovevamo però dare quella sensazione»

Al termine di Lecce-Inter 0-2, è intervenuto in conferenza Eusebio Di Francesco. Queste le parole del tecnico dei salentini.

FORZA AVVERSARIA – «Potevamo fare meglio in avanti ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che ci ha concesso poco. A volte siamo stati un po’ frenetici nella manovra offensiva, la squadra ha retto per 75′, peccato per i calci piazzati. Dimarco è un cecchino nel mettere questi palloni. Peccato, un po’ troppa Inter per noi, ma devo dire che la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva».

TENUTA TATTICA – «Lavoriamo costantemente sulle due fasi, quella difensiva ci sta riuscendo meglio, non dipende solo dalla linea difensiva. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, per giocarcela contro squadre importanti. Bisogna dare la sensazione di potergli fare male, altrimenti le grandi squadre il gol te lo possono fare. Peccato per il calcio piazzato concesso».

PUBBLICO E OBIETTIVI – «Stiamo facendo quello che è giusto fare nel rispetto di quello che vuole il nostro pubblico che è eccezionale. La squadra mi ha sempre dato grande disponibilità, è importante perseguire il risultato finale, che non è quello di oggi, ma quello che sarà dopo 38 partite».

INFORTUNIO GASPAR – «Gaspar ha un problema al ginocchio da valutare, si parla di distorsione ma non so a che livello».

