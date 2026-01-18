Lecce, Di Francesco dopo la sconfitta col Milan: «Troppi errori tecnici, ecco cosa è successo sul gol di Fullkrug». L’analisi!

Lecce, Eusebio Di Francesco ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Milan. Cosa ha detto

A DAZN, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo Milan Lecce.

COSA SI PORTA VIA – «Un 5 ibrido, ho fatto la scelta di mettere a destra… un po’ asimmetrico con Siebert che si occupava delle situazioni centrali e poi quando Pierotti si alzava tendeva ad aprire il raggio d’azione. Abbiamo fatto troppi errori tecnici. Sul gol dovevamo accompagnare meglio la protezione della porta e abbiamo lasciato libero Fullkrug nella presa di posizione in area. Un errore che ci può stare in una gara in cui nel secondo tempo c’è stata tanta pressione del Milan».

GOL SUBITO – «Penso che squadre come il Milan più le porti a ridosso della tua area e più possono crearti dei problemi. Hanno mezz’ali che ti possono creare problemi, è una squadra che va a riempire l’area. Sul gol Tiago e Siebert hanno fatto un’ottima gara, ma in quella scappata lì non dovevano andarsi a schiacciare troppo sul primo palo. Siebert faceva fatica a scalare in quel momento lì, si è trovato un po’ troppo aperto. Non voglio andare sui singoli adesso, ma non sono stati aiutati molto dagli altri nel tenere più palla».