Lecce, Di Francesco dopo la sconfitta col Torino: «Gol preso per un’ingenuità. Va cambiata rotta, le chiacchiere servono a poco»

Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo la sconfitta contro il Torino di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni

Dopo la sconfitta del Lecce contro il Torino, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo la partita. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SCONFITTA – «Sicuramente la squadra ha preso gol per un ingenuità nel nostro momento migliore. Creiamo tante occasioni che non riusciamo mai a concretizzare, sia nel primo che nel secondo tempo. Bisogna cambiare rotta, le chiacchiere servono a poco. E’ un dato di fatto che spesso non facciamo le scelte giuste».

GIOCARE CON I DUE ATTACCANTI – «Questa squadra è stata costruita in maniera differente, ma oggi sono stato obbligato. Stulic ha avuto una forte contusione al piede, non era a disposizione. Oltre a Cheddira, non avevo alternative. Con Pierotti ho provato a dare più profondità, ma non ci siamo riusciti. Se le opportunità le crei e non fai gol, va aldilà dei tuoi attaccanti. Bisogna essere più qualitativi in quello che facciamo, le opportunità che possono determinare punti importanti ci sono durante la partita».