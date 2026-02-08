Lecce, Di Francesco dopo la vittoria con l’Udinese: «Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce lo ha restituito»

Lecce, Di Francesco ha commentato così la vittoria ottenuta dai salentini contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Lecce Udinese, Eusebio Di Francesco ha commentato così la vittoria dei salentini nel segno di Gandelman e Banda.

PAROLE – «Banda ha tra le sue caratteristiche quella di determinare entrando dalla panchina. Tengo a fare i complimenti a Gaspar, che, dopo un primo tempo negativo, è riuscito a migliorare la sua prestazione, è un grande uomo. Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce lo ha restituito.

Gandelman è molto bravo ad attaccare gli spazi che l’attaccante libera. Stulic è entrato benissimo, ha fatto 15 minuti di grande intensità, così come Cheddira. In futuro potrebbero giocare assieme ma prima devo provarli, non sono un allenatore che si inventa le cose dal nulla».