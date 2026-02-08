Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Lecce, Di Francesco dopo la vittoria con l’Udinese: «Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce lo ha restituito»

Published

1 ora ago

on

By

Di Francesco

Lecce, Di Francesco ha commentato così la vittoria ottenuta dai salentini contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Lecce Udinese, Eusebio Di Francesco ha commentato così la vittoria dei salentini nel segno di Gandelman e Banda.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE «Banda ha tra le sue caratteristiche quella di determinare entrando dalla panchina. Tengo a fare i complimenti a Gaspar, che, dopo un primo tempo negativo, è riuscito a migliorare la sua prestazione, è un grande uomo. Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce lo ha restituito.

Gandelman è molto bravo ad attaccare gli spazi che l’attaccante libera. Stulic è entrato benissimo, ha fatto 15 minuti di grande intensità, così come Cheddira. In futuro potrebbero giocare assieme ma prima devo provarli, non sono un allenatore che si inventa le cose dal nulla».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato52 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×