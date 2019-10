Lecce Juventus: Danilo ha tanto campo a destra

Il Lecce contro la Juventus ha sofferto negli scivolamenti laterali, Danilo aveva tanto campo. Discreta gara per il brasiliano

Il Lecce contro la Juventus si è difeso con uno stretto 433. Il problema è che non sempre si era compatti negli scivolamenti laterali. Di conseguenza, quando si allargava il gioco, la Juventus riusciva sovente a servire Danilo in corsa.

Si vede bene nella slide sopra. Il brasiliano non ha fatto male nel complesso, anche se ha sulla coscienza quel passaggio sbagliato sul finire del primo tempo, che ha vanificato una pericolosa occasione. Va detto che in spazi stretti per ora non dà lo stesso contributo di Cuadrado, Danilo ha bisogno di più campo davanti a sé.