Lecce Juventus: la squadra di Sarri deve migliorare nei cross

La Juventus di Sarri crea molo. Tuttavia, non sempre l’area è occupata nel migliore dei modi quando si va al cross

Poco da dire sulla produzione offensiva della Juventus a Lecce, visto che i bianconeri hanno creato parecchio. Oltre alla precisione in finalizzazione, una cosa i bianconeri devono migliorare.

Ossia, l’attacco dell’area nei cross, soprattutto quelli bassi. Col Lecce schiacciato dietro, in diverse volte la Juve ha sfondato per vie laterali, ma c’era un cattivo riempimento dell’area. E’ una situazione che va migliorata per aumentare l’efficacia offensiva.