Lecce, Meluso: «Prima vittoria in casa? Non deve diventare problema»

Il direttore sportivo Meluso allontana le preoccupazioni intorno al Lecce, ancora a digiuno di vittorie al Via del Mare

Il direttore sportivo Meluso non è preoccupato dal Lecce, che in casa non è ancora riuscito a conquistare i tre punti. Ecco le parole del dirigente ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio.

«La prima vittoria in casa non deve diventare un problema. Fuori casa giochiamo quasi come giocassimo in casa. Sono d’accordo col mister, i 40 punti che servono per la salvezza bisogna farli ovunque».