Lecce, Di Francesco svela: «Ho fatto vedere prima della sfida un video motivazionale. La mia testa è a Napoli»

Lecce, Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara: «Ho fatto vedere prima della sfida un video motivazionale»

Si è da poco concluso al “Via del Mare” lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, terminato 2-1 grazie alle reti di Pierotti e Stulic per i salentini e al gol di Bonazzoli per i grigiorossi. Un successo pesantissimo per la squadra di Eusebio Di Francesco, che batte una diretta concorrente, sale a 27 punti agganciando il Genoa e si porta a +3 proprio sulla Cremonese, allontanandosi così dalla zona rossa della classifica. Le parole del tecnico a DAZN:

PAROLE – «Siamo venuti fuori sulla distanza. Peccato per il gol subito, è stato uno dei pochi errori della gara di Thiago Gabriel, Djuric sfrutta queste sue qualità. Ha fatto questo anche in occasione del presunto rigore, l’azione però parte da un fallo non fatto da Cheddira. Ho fatto vedere prima della sfida un video motivazionale, facendo vedere le reti segnate e il nostro tifo. La mia testa è già a Napoli, dove andremo per fare punti»

ANALISI – «Partiamo dall’atteggiamento, sapevamo che potevamo sfruttare i calci piazzati. Era quello che avevamo programmato durante la settimana. Contro Djuric è difficile giocare, soprattutto sulle prime palle, dobbiamo migliorare sulle seconde. Siamo una squadra che vuole restare aggrappata a questa categoria, vogliamo raggiungere l’obbiettivo quanto prima. Mi porto a casa l’atteggiamento».