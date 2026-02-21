Lecce, Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter: «Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata. Ecco come sta Gaspar»

Lecce, Sticchi Damiani ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le dichiarazioni del presidente

Al termine di Lecce-Inter 0-2, è intervenuto Saverio Sticchi Damiani. Queste le parole del presidente dei salentini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Abbiamo retto bene, ma è una partita che per certi versi mi ha ricordato quella dell’andata. Purtroppo quando si fanno gare di contenimento, com’è giusto che sia contro squadre di questo livello, ci sta che esca il gol finale. Peccato perché un po’ stavo immaginando che potessimo portare un altro risultato positivo».

INFORTUNIO GASPAR – «Ho chiesto a fine primo tempo ed hanno parlato di distorsione al ginocchio, ma sono cose che lasciano il tempo che trovano. Vedremo di cosa si tratta».

COMO – «La squadra mi piace, ha equilibrio ed è compatta. Ora che abbiamo trovato un equilibrio tattico che ci consente di subire poco, mi piacerebbe osare un po’ di più. Venivamo da due vittorie consecutive, ed è bello che c’è un clima positivo che non fa mai male».

TIFOSI – «Li elogio sempre, è un valore aggiunto. Oggi ci hanno accompagnato per tutta la partita, soprattutto dopo il primo gol»