Lecce Udinese: le chiavi tattiche della partita

Lecce-Udinese è importantissima tanto per Gotti quanto per Liverani. I salentini devono coprire bene le corsie esterne

Il Lecce è una squadra che gioca con un 433 molto propositivo. Liverani non chiede ai 3 attaccanti di ripiegare molto. Lo scopo è quello di tenerli più alti per poter verticalizzare non appena si recupera palla.

Tutto ciò però si traduce in scompensi nell’occupare l’ampiezza, visto che spesso il Lecce si difende con soli 7 uomini. Considerando che l’Udinese gioca a 5 in mezzo, con gli esterni molto alti, i salentini non dovranno farsi trovare troppo fragili sulle fasce. Bisognerà coprire bene soprattutto il lato debole sui cambi di campo.