Leicester, la squadra ricorda il presidente Srivaddhanaprabha – FOTO

Nel pomeriggio di oggi, la squadra del Leicester ha ricordato il presidente Srivaddhanaprabha unendosi al dolore della famiglia

Dolore e tristezza in casa Leicester dopo la morte del presidente Srivaddhanaprabha, rimasto vittima di incidente con l’elicottero sabato scorso. Oggi pomeriggio, la squadra si è riunita allo Stadio della città, il King Power Stadium, per unirsi al dolore dell’intera famiglia. La moglie e il figlio sono sopraggiunti alle 13.30 pregando e posando una corona di fiori. Era presente anche il presidente della Federcalcio thailandese Somyot Poompanmoung. Ma il dolore non è stato contenuto al solo Stadio. Infatti molti tifosi si son ritrovati fuori dallo stadio e in città vi erano bandiere a mezz’asta.