Il figlio del presidente Vichai ha postato su Instagram una foto in cui ricorda suo padre con una lunga dedica

Il mondo del calcio è ancora in lacrime per il presidente Vichai Srivaddhanaprabha, mancato nell’incidente di sabato scorso quando era a bordo del proprio elicottero. Il proprietario del Leicester aveva condotto la squadra al trionfo in Premier, nel 2016, con Claudio Ranieri in panchina. Un’impresa incredibile, applaudita da tutti, non solo dall’ambiente del calcio. Ma ora il dramma, una tragedia che continua a coinvolgere familiari e non. Oggi, per la prima volta, il figlio Aiyawatt, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ricorda sui padre. Ecco le sue parole: «Voglio ringraziare tutti quanti dal profondo del cuore per il loro incredibile supporto. Quello che è successo mi ha fatto capire quanto mio padre fosse importante per tante persone in tutto il mondo e sono molto toccato da quanta gente lo portasse nel cuore. Sono estremamente orgoglioso di avere un padre così straordinario».

«Da lui ho ricevuto in eredità la grande missione di andare avanti ed è quello che intendo fare. So che riceverò l’appoggio di cui ho bisogno per portare a termine la missione e sono estremamente grato per tutti i messaggi e le parole gentili. Da sempre mio padre mi ha insegnato ad essere forte e a prendermi cura della famiglia. Lui mi insegnava le cose attraverso l’esempio, la vita, e non le faceva mai sembrare lezioni. E’ stato il mio mentore e il mio modello. Oggi mi ha lasciato con questa eredità e io farò tutto quanto in mio potere per portare avanti la sua visione e i suoi sogni. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e i pensieri a noi dedicati in questo momento così difficile. Mi manchi papà, con tutto il cuore».