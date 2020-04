Leicester: quale è una delle chiavi della squadra di Rodgers

Il Leicester di Rodgers è una delle realtà più importanti di questa stagione di calcio europeo. Prima che lo sport si interrompesse, la qualificazione in Champions League sembrava ormai a un passo. Oltre a un eccellente livello tecnico, le Foxes si distinguono per grande intensità, come si vede nel grafico di Whoscored.com.

Most Tackles XI – Europe's top five leagues

A combined total of 809! That's 240 more than any club in Europe has managed so far

📝👉 https://t.co/nk6TI5Uo8P pic.twitter.com/GNByJtiLJX

— WhoScored.com (@WhoScored) April 2, 2020