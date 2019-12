Leicester: Vardy è letale in contropiede

Contro il Manchester City, Vardy ha segnato con una ripartenza incredibile. L’inglese è letale in contropiede

Il Leicester si è infranto all’Etihad, col Manchester City che ha disputato una gara eccezionale, schiacciando gli avversari per la stragrande maggioranza del match. Nel primo tempo, le Foxes si sono però rese pericolose in ripartenza, passando addirittura in vantaggio.

L’intera squadra manteneva un baricentro molto basso, col solo Vardy che rimaneva alto per poter consentire la verticalizzazione non appena si recuperava palla. Si vede nella slide sopra, l’azione del gol. Bel recupero di Ndidi, Maddison cerca subito il compagno in profondità. Vardy si è creato il gol quasi da solo, le sue caratteristiche rendono efficace il Leicester anche quando ci si difende bassi.