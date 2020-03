Leicester: Vardy rende le Foxes letali in contropiede

Grazie a Vardy, il Leicester è una delle squadre più pericolose della Premier in ripartenza. Ben 7 gol fino a qui

Il Leicester è una delle realtà più importanti di questa stagione di calcio europeo, con la Champions League che sembra ormai vicina. Si tratta di una squadra molto tecnica, che cerca di fare la partita e che accompagna l’azione offensiva con tanti uomini (Pereira e Chilwell, i terzini, sono costantemente alti).

Tuttavia, quando ci sono gli spazi, le Foxes sanno ribaltare velocemente l’azione. Tant’è che il Leicester, sfruttando soprattutto le grandi qualità di Vardy è la seconda squadra della Premier per gol segnati in contropiede: ben 7, second Whoscored.com.