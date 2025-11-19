Lele Adani sulla lotta scudetto: «Serie A più incerta che mai, l’Inter parte leggermente avanti. Pio? Io lo definisco “Il ragazzo delle cose giuste”: ecco perché»

Lele Adani ha analizzato la stagione della Serie A, evidenziando l’incertezza nella lotta scudetto e le peculiarità delle squadre in corsa per il titolo

Lele Adani, ex difensore e ora commentatore sportivo, ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto in Serie A, sottolineando l’incertezza che caratterizza il campionato italiano, con tutte le squadre in corsa che sembrano vivere alti e bassi. Il suo intervento ha toccato anche altri temi, come le difficoltà della Nazionale italiana e l’impressionante crescita di Pio Esposito.

LOTTA SCUDETTO – «Viste le premesse è tutto più incerto, non solo tra le prime 4. Perché tutte le partite sono sempre molto incerte. Prendiamo Parma-Milan: nel primo tempo il Milan era in vantaggio e in controllo, poi il Parma sembrava il Real Madrid e quasi la vinceva. La classifica rispecchia un po’ questo andamento incerto: una che scatta e l’altra che sorpassa. È ancora presto per dare giudizi precisi e aspetterei ancora un po’ per stabilire chi può prendere il largo. Forse solo l’Inter parte un po’ più avanti. Perché poi il Milan ha il vantaggio di poter gestire al meglio la settimana senza coppe, il Napoli ha la guida sicura di Conte mentre la Roma ha la voglia di stupire. Senza dimenticare la Juventus, che non so se rientrerà».

ITALIA – «Diventiamo fragili dentro qualsiasi tipo di partita e facciamo fatica a competere contro chi è più forte. Noi stupivamo quando partivamo battuti».

PIO ESPOSITO – «Noi siamo stati fortunati a trovarlo e lui è stato bravo a metterci del suo. È diventato pronto in poco tempo e lo definisco “il ragazzo dalle cose giuste”. Quando apparentemente ci presentiamo con un bel vestito e sembriamo credibili, poi usciamo dalla partita, invece lui è sempre sul pezzo».