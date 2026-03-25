Lens, parla il dg Parrot: «Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions, ma la lega…»

Il direttore generale del Lens, Benjamin Parrota, ha detto la sua sulla richiesta del PSG di rinviare la partita di Ligue 1 contro di loro

Benjamin Parrot, direttore generale del Lens, ha preso posizione sul possibile rinvio della sfida contro il Paris Saint-Germain, legata agli impegni europei del club parigino. In un’intervista a L’Équipe, il dirigente ha chiarito che il Lens non contesta il diritto del PSG di avanzare la richiesta, ma ritiene che la priorità debba restare la tutela del campionato francese.

Il nodo calendario e la posizione del Lens

Parrot ha spiegato che il calendario era noto da tempo e che modificarlo ora rischierebbe di incidere sull’equilibrio sportivo della Ligue 1. Secondo il dirigente, la lega deve proteggere la continuità della competizione ed evitare che il torneo domestico venga subordinato alle esigenze della Champions League.

PSG-Lens, il dibattito resta aperto

Il caso resta quindi aperto in attesa della decisione della LFP, che ha confermato di aver ricevuto la richiesta di rinvio del PSG per la gara dell’11 aprile, prevista tra le due sfide europee contro il Liverpool. La presa di posizione del Lens aggiunge ulteriore tensione a una vicenda che tocca calendario, equità e gestione delle competizioni.

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PAROLE – «Non abbiamo nulla contro il PSG, è nel suo diritto fare questa richiesta. Ma è una scelta loro quella di puntare sulla Champions. Se la Lega non difende il campionato, chi lo farà? Il calendario era noto a tutti fin dall’inizio. Cambiarlo ora significa alterare la regolarità della competizione. La Ligue 1 non può diventare la variabile di aggiustamento della Champions League».