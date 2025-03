Leo Junior dispiaciuto per il Torino: «È un club importante per me, ma credo che il presidente Cairo...»

L’ex leggenda del Torino Leo Junior ha rilasciato qualche dichiarazione parlando del Brasile e del suo ex club, con un piccola frecciatina nei confronti del presidente Cairo

Nella dichiarazioni rilasciate a La Stampa ha parlato anche del “suo” Torino, Leo Junior, ex leggenda dei granata dopo essersi soffermato sul brutto ko del Brasile in casa dell’Argentina.

SUL TORINO: «Sapete quanto è importante per me… Lo è anche per il presidente Cairo, ma credo che potrebbe investire di più nella squadra. Ho la sensazione che si accontenti di campionati modesti, ma se si impegnasse di più per ottenere risultati migliori, il popolo granata gli sarebbe eternamente riconoscente».

SUL BRASILE – Qualche parola è arrivata anche verso il Brasile: «Non è colpa solo di Dorival Junior, almeno non solo. In un anno non ha trovato una formula vincente né un’evoluzione. Ancelotti? Ho sempre avuto i miei dubbi sul suo arrivo. Abbiamo solo perso tempo prezioso, correndo dietro a un’illusione».