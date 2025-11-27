Lewandowski-Milan, decisione presa: il bomber l'ha già comunicato - Calcio News 24

Le parole del bomber sono fin troppo chiare: ora Robert Lewandowski può davvero diventare un giocatore del Milan.

Robert Lewandowski è all’ultimo anno di contratto con il Barcellona e tutto lascia pensare che i blaugrana non proporranno alcun rinnovo al bomber polacco. La carta d’identità (37 anni) non gioca a favore dell’ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund, già a quota 8 reti in questa stagione tra Bundesliga e Champions League, così come il suo stipendio lordo annuo da 33 milioni di euro.

Ma quale potrebbe essere il futuro di Lewandowski? L’attaccante di Varsavia è ancora in ottime condizioni fisiche e mentali ed è totalmente intenzionato a vivere una nuova esperienza altrove. Difficile che avvenga a gennaio, come ha già tenuto a sottolineare nei giorni scorsi Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

In estate, invece, il classe 1988 può liberarsi a parametro zero. Tra i club più interessati al polacco c’è anche il Milan, anche se lo stesso Romano crede che la pista che potrebbe scaldarsi di più è quella che porta Lewandowski al Fenerbahce.

Lewandowski al Milan, ci siamo: parole chiarissime

I rossoneri, però, sono alla ricerca di un attaccante di livello assoluto, viste anche le difficoltà che sta vivendo Santiago Gimenez in questa stagione. Per Tare e Furlani potrebbe trattarsi di un colpo ‘alla Modric’: l’ex Real Madrid, oltre ad aver alzato enormemente il livello qualitativo del centrocampo del Milan, ha portato anche tutta la sua infinita esperienza e la sua abitudine a vincere.

Lewandowski al Milan, ci siamo: parole chiarissime – Calcionews24.com (Instagram Robert Lewandowski)

Proprio in queste ore è arrivata una notizia che potrebbe avvalorare ulteriormente l’ipotesi di vedere Lewandowski in maglia rossonera. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un clamoroso scambio con Harry Kane che avrebbe portato l’attaccante inglese a Barcellona e il polacco a vestire nuovamente la maglia del Bayern Monaco.

Un’indiscrezione seccamente smentita dallo stesso Kane, che in un’intervista alla Bild ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto di questo tipo né con il Barcellona né con altri club. “Mi sento molto tranquillo anche se non abbiamo ancora discusso della mia situazione con il Bayern – le parole di Kane – Non c’è fretta, sono davvero felice a Monaco di Baviera ed è molto improbabile che cambi qualcosa dopo questa stagione“.

Parole che hanno fatto felici i tifosi del Milan: Lewandowski è un obiettivo reale, anche se bisognerà convincere il giocatore ad accettare uno stipendio molto più basso rispetto a quello che gli garantisce oggi il Barcellona.