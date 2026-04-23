Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma

Lazio, il popolo biancoceleste sceglie coerenza e identità: sostegno in finale contro l’Inter e assenza simbolica nel derby con la Roma

I tifosi della Lazio hanno preso una posizione netta in vista delle due partite che segneranno il finale di stagione biancoceleste. In un comunicato diffuso dai gruppi del tifo organizzato, è stata annunciata la presenza allo stadio per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, mentre è stata confermata l’assenza nel derby con la Roma. Una scelta forte, che unisce sostegno alla squadra e continuità nella protesta contro la società.

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La presenza del 13 maggio viene spiegata come un atto di coerenza: i gruppi avevano dato la loro parola a Sarri e alla squadra che, in caso di qualificazione alla finale, sarebbero entrati allo stadio. Per questo la finale viene vissuta come un appuntamento da onorare, un’occasione per far sentire la propria voce in una sfida che può valere un trofeo e un passaggio cruciale della stagione. Diversa, invece, la posizione sul derby: i tifosi ribadiscono che non entreranno all’Olimpico il 17 o 18 maggio, scegliendo di restare a Ponte Milvio per trasformare la protesta in un momento di identità collettiva.

Nella parte conclusiva del comunicato, il messaggio diventa ancora più simbolico: “La dignità vale più di un derby” e “la parola data non si tradisce”. È la sintesi perfetta del momento del tifo biancoceleste, diviso tra il desiderio di sostenere la squadra nella partita più importante dell’anno e la volontà di non arretrare nella contestazione. Il finale di stagione, per i laziali, sarà dunque vissuto in due modi diversi ma coerenti: dentro lo stadio per spingere la squadra verso la Coppa Italia, fuori dal derby per difendere una linea che ritengono irrinunciabile.

