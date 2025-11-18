Lewandowski Milan, sei mesi per convincerlo! La strategia dei rossoneri per portare l’attaccante polacco a Milano: difficile a gennaio, ipotesi concreta per giugno

Lewandowski Milan, sei mesi per convincerlo! I rossoneri puntano a rafforzare la mentalità vincente, ma l’operazione sarebbe rinviata a giugno

Come riportato da Tuttosport, il Milan sta preparando il terreno per il mercato estivo, con un obiettivo chiaro: rafforzare la squadra con un profilo di esperienza che possa alzare il tasso di competitività a Milanello. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Robert Lewandowski, il campione polacco del Barcellona, che, secondo il quotidiano, potrebbe essere un tassello fondamentale per la crescita della squadra, non solo sul piano tecnico, ma anche per la mentalità vincente che il club sta cercando di costruire.

Il modello vincente che ha portato il Milan a successi in passato si basa sull’inserimento di giocatori esperti in un contesto di giovani talenti. È stato così con l’arrivo di Zlatan Ibrahimović e Simon Kjaer nel 2019-2020, che hanno dato esperienza e leadership a uno spogliatoio ricco di talento ma povero di guide.

Oggi, con il ritorno di un leader come Massimiliano Allegri in panchina e il contributo di giocatori come Luka Modric, il Milan vuole continuare su questa strada. La presenza di giocatori di spessore, come Christian Pulisic, Rafael Leao, Matteo Gabbia, e Adrien Rabiot, unita alla crescita di giovani come Strahinja Pavlovic, sta facendo emergere nuovi leader che possono guidare la squadra verso traguardi più ambiziosi.

Il Milan, quindi, guarda a Lewandowski come un profilo ideale per completare questo mix di esperienza e gioventù. Tuttavia, l’operazione non sembra fattibile per gennaio, a causa dei costi elevati e della volontà del calciatore di rimanere al Barcellona almeno fino a fine stagione.

A giugno, però, la situazione potrebbe cambiare, con il polacco che potrebbe essere più aperto a valutare una proposta del Milan, ma dovrà anche venire incontro alle esigenze economiche del club. Non sono casuali, in questo contesto, i contatti con Pini Zahavi, l’agente di Lewandowski, che in estate ha portato al Milan un altro suo assistito, Christopher Nkunku.

Intanto, gennaio sarà cruciale anche per il futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, attualmente in difficoltà con soli pochi minuti giocati e senza gol in campionato, sta vivendo un periodo difficile. Se dovesse arrivare un’offerta da un club della Premier League, come riportato, la partenza potrebbe diventare concreta. Per aprire alla sua cessione, il Milan chiede almeno 25 milioni di euro e che l’offerta arrivi da un club gradito al giocatore.

In attesa dell’apertura del mercato, il Milan si prepara a prendere decisioni importanti che potrebbero influire sulle mosse future.

