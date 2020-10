Lewandowski ne fa 4: un pazzo Bayern Monaco batte l’Hertha Berlino

Robert Lewandowski non perde mai il vizietto: il suo poker consente al Bayern Monaco di battere l’Herta Berlino di un rivitalizzato Piatek

Un Bayern Monaco in versione “crazy” si aggrappa al suo totem Robert Lewandowski. Quattro le reti siglate dal fuoriclasse polacco che consentono ai bavaresi di superare 4-3 in pieno recupero l’Herta Berlino, trascinato dall’estro di Cunha e dalla verve di Piatek, entrato a metà ripresa e subito determinante nell’assist per il brasiliano. Ma al cospetto di Re Robert, nulla è mai scontato.