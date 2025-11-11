Lewandowski Serie A, quel club italiano sogna il colpo: contatti già avviati con il polacco per il 2026. Le ultimissime

Lewandowski Serie A: il sogno del Milan sulle orme di Modrić. Per adesso è solo una suggestione. Vedremo cosa succederà in futuro.

Luka Modrić continua a dimostrare che il tempo, per i veri campioni, è solo un dettaglio. A 40 anni, il centrocampista croato sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A con la maglia del Milan, un traguardo che pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione. La sua classe, unita a una condizione fisica invidiabile, ha trasformato lo scetticismo iniziale in ammirazione totale. Modrić è diventato il simbolo di come l’esperienza e la mentalità vincente possano ancora fare la differenza nel calcio moderno.

Sull’esempio del croato, nelle ultime settimane è emersa con forza un’altra suggestione di mercato che infiamma i tifosi rossoneri: Robert Lewandowski in Serie A. L’attaccante polacco, oggi trentasettenne, continua a segnare con la stessa fame e precisione che lo hanno reso uno dei migliori bomber del XXI secolo. Le sue prestazioni, unite a una cura maniacale per il proprio corpo, lo rendono ancora oggi un professionista d’élite capace di incidere ai massimi livelli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe valutando l’idea di replicare il “modello Modrić”, puntando su un fuoriclasse di comprovata esperienza e mentalità vincente. Un eventuale approdo di Lewandowski in Serie A, e in particolare al Milan, rappresenterebbe un colpo di altissimo profilo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche mediatico. L’attaccante del Barcellona porterebbe con sé un bagaglio di leadership, gol e professionalità che potrebbe rivelarsi determinante per la crescita dei giovani rossoneri.

Il progetto del Milan mira infatti a coniugare talento e maturità: un equilibrio che Modrić ha già saputo incarnare alla perfezione. L’arrivo di Lewandowski in Serie A andrebbe a completare questo percorso, offrendo a Stefano Pioli (o al suo eventuale successore) un terminale offensivo letale e un esempio inimitabile nello spogliatoio.

Per ora si tratta solo di un’idea, ma il fascino di vedere Lewandowski in Serie A — magari con la maglia rossonera — è troppo grande per non sognare. Come Modrić, anche il bomber polacco sembra immune al passare del tempo, e il suo nome continua a far sognare i tifosi italiani e gli appassionati di calcio di tutto il mondo.