L’ex Marcello Castellini: «Bologna e Parma daranno fastidio»

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per fare il punto Bologna e Parma, squadre di cui ha vestito la maglia nel corso della sua carriera da calciatore.

«Il Bologna ha avuto il grosso problema con Mihajlovic, poteva far pensare a un’annata difficile. La cosa non si è risolta ancora ma le circostanza sono diverse, la squadra, la società, l’ambiente e Sinisa hanno risposto come meglio non si poteva chiedere. Per fare il salto di qualità manca ancora qualcosina, un po’ d’esperienza in determinati frangenti ma quella si fa sul campo. Lo stesso vale per il Parma. Sono due squadre che danno e daranno fastidio, ci saranno fino alla fine per approfittare di un qualcosa che possono andarsi a prendere anche meritatamente».