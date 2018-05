Lichtsteiner lascia la Juventus, diverse strade aperte per il futuro: spicca la suggestione di un ritorno alla Lazio

Stephan Lichtsteiner lascia la Juventus dopo sette anni di successi, il suo futuro potrebbe essere nuovamente alla Lazio che lo lanciò nel calcio italiano. Il campionato è finito, via al calciomercato e alle mosse dei club di Serie A per la prossima stagione. In casa bianconera questa mattina Allegri e la dirigenza si sono incontrati in sede per pianificare le prossime mosse di calciomercato e non, a partire dalla conferma dell’attuale tecnico livornese in panchina. Diversi calciatori andranno via, a partire da Kwadwo Asamoah che ha già trovato un pre-accordo con l’Inter a Buffon (Psg vicinissimo) fino a Stephan Lichtsteiner.

Negli ultimi sette anni il terzino svizzero è stato tra i protagonisti del ciclo di successi in bianconero: 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe con la Juventus, unite a due finali di Champions League. Lichtsteiner è stato un tassello fondamentale sia per Conte che per Allegri e adesso si appresta a vivere una nuova fase della carriera. Archiviati i primi rumors sul Borussia Dortmund e sul campionato cinese, per La Repubblica il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per la catena di destra biancoceleste, utilizzabile sia come esterno nel centrocampo a 5 che terzino nella difesa a 4. Il terzino classe 1984 ha già vestito la maglia della Lazio in passato per tre stagioni dopo esser arrivato dal Lille e ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana in maglia biancoceleste.