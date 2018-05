Juve, iniziato l’incontro con Allegri: nasce la nuova Juve. Pronto il rinnovo con il tecnico

La Juventus incontra Massimiliano Allegri per programmare il futuro. Arrivati in sede Marotta, il ds Paratici e il vicepresidente Nedved

Nasce quest’oggi la nuova Juventus. Il club bianconero, dopo aver messo in bacheca il settimo Scudetto consecutivo e la quarta Coppa Italia consecutiva, programma la nuova stagione. Il primo tassello è l’allenatore. Max Allegri ha un contratto fino al 2020 e salvo sorprese resterà al timone dei bianconeri anche nella prossima stagione. L’allenatore della Juve dovrebbe prolungare il contratto fino al 2021, ricevendo un nuovo aumento dell’ingaggio.

E’ in corso l’incontro tra il tecnico juventino, l’ad Marotta, il ds Paratici e il vicepresidente Pavel Nedved. Le parti si stanno incontrando in sede. Sul tavolo il prolungamento del contratto del tecnico livornese fino al 2021 ma anche il futuro della Juventus. L’allenatore chiederà lumi sulla campagna acquisti e la dirigenza enuncerà il piano per la prossima stagione. Potrebbero partire alcuni calciatori importanti come ad esempio Alex Sandro e Mario Mandzukic, oltre ai vari Gigi Buffon, Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah. La Juventus, salvo sorprese, ripartirà ancora una volta da Max Allegri. Il primo acquisto sarà Emre Can (l’annuncio dopo la finale di Champions). Domani l’incontro con il Genoa per Mattia Perin. Presto nuovi aggiornamenti sul futuro di Max.