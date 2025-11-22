Liga, il Barcellona festeggia con un poker il ritorno al Camp Nou: Lewandowski inaugura, poi Fermin e Ferran con due assist di Yamal. Steso l’Athletic e primo posto!

Liga, il Barcellona festeggia con un poker il ritorno al Camp Nou e si prende il primo posto momentaneo in classifica: a segno Lewa, Fermin e Ferran

Non poteva che essere Robert Lewandowski a segnare il primo gol del nuovo Camp Nou. Nel match che ha visto il Barcellona di Flick imporsi per 4-0 sull’Athletic Club, i blaugrana hanno festeggiato il bel ritorno a casa, agganciando il Real Madrid al primo posto della Liga, con 31 punti.

La partita si è aperta subito con il gol di Lewandowski al 4’ minuto. Con il suo sinistro dal vertice sinistro dell’area di rigore, il polacco ha battuto Unai Simon, siglando il gol che ha inaugurato ufficialmente la nuova era del Camp Nou per il Barcellona.

Il raddoppio è arrivato al 48′ del primo tempo. Dopo un grande contropiede orchestrato dalla squadra di Flick, Yamal ha servito Ferran Torres con un passaggio esterno, e nonostante il tiro non perfetto dell’attaccante spagnolo, il portiere basco è stato impreciso nel primo intervento e troppo lento nel recuperare la sfera, permettendo al pallone di varcare la linea di porta.

La ripresa è iniziata con il terzo gol del Barcellona: dopo soli 3 minuti, una bella azione al limite dell’area, rifinita da Fermin Lopez (oggi alla 100ª partita con il Barcellona) su assist di Eric Garcia, ha portato il risultato sul 3-0.

Rete che ha fatto crescere il nervosismo nei baschi che al 54′ sono rimasti in 10 per l’espulsione di Sancet, che ha colpito con un calcio le gambe di Fermin Lopez senza riuscire a raggiungere la palla.

Con la superiorità numerica, il Barcellona ha controllato il match e al 90′ ha fissato il risultato finale con il quarto gol: Ferran Torres, servito ancora da Yamal, ha infilato Unai Simon, siglando il definitivo 4-0.