Liga Portugal: Porto inarrestabile, Mourinho debutta con il botto. E lo Sporting...

Liga Portugal: Porto inarrestabile, l’ex Roma Josè Mourinho debutta con il botto. E lo Sporting Lisbona stasera…

La sesta giornata della Liga Portugal 2025 ha offerto gol, emozioni e spunti importanti per la corsa al titolo. Il Porto, guidato da Francesco Farioli – giovane tecnico italiano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – ha confermato il proprio momento di forma travolgendo il Rio Ave in trasferta con un netto 3-0. Per i “Dragões” si tratta della sesta vittoria consecutiva, un ruolino di marcia perfetto che consolida il primo posto in classifica e alimenta le ambizioni di titolo.

Arouca e Santa Clara, successi pesanti

Vittoria esterna anche per l’Arouca, che ha superato 2-1 il Nacional al termine di una gara combattuta e decisa nei minuti finali. Stesso punteggio per il Santa Clara, capace di imporsi sull’Alverca grazie a un secondo tempo di grande intensità, con il contributo decisivo dell’attaccante brasiliano João Marcos, autore di un gol e un assist.

Mourinho parte con una vittoria

Grande attesa per l’esordio dell’ex Roma e Inter José Mourinho, tecnico portoghese due volte campione d’Europa, sulla panchina del Benfica. Le “Águias” hanno risposto alla pressione con un convincente 3-0 contro l’AF, mostrando solidità difensiva e cinismo sotto porta. Un debutto che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e rilancia le ambizioni del club.

Pareggi e vittorie casalinghe

Equilibrio nelle sfide tra Vitoria Guimarães e Braga (1-1), match intenso e ricco di duelli a centrocampo, e tra Tondela ed Estrela, che si sono annullate a vicenda. Successo interno per il Gil Vicente, vittorioso 2-0 sull’Estoril grazie alla doppietta di Miguel Rocha, giovane talento portoghese in rampa di lancio. Casa Pia e Famalicão hanno invece chiuso sull’1-1, lasciando inalterate le rispettive posizioni di metà classifica.

Attesa per Sporting–Moreirense

Il turno si chiuderà questa sera con l’atteso confronto tra Sporting Lisbona e Moreirense. I padroni di casa, allenati da Rúben Amorim, puntano a riconquistare il secondo posto e ridurre a tre punti il distacco dal Porto. Una sfida che potrebbe avere un peso specifico importante nella lotta al vertice.