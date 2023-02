Liga Profesional argentina, 5ª giornata in diretta streaming su Mola

Il Boca sfida il Velez, il River Plate al Monumental ospita l’Arsenal Sarandí: 5ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola

Inizia la 5ª giornata di Liga Profesional argentina, il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming su Mola. Dopo quattro partite, il Lanús è rimasta l’unica squadra a punteggio pieno, seguito dall’Huracán (10 punti). Il River Plate rincorre con 9, il Boca Juniors con 7, mentre con 5 punti risale la china il Racing dopo un inizio complicato.

La grande sorpresa di questo avvio di stagione in Argentina si chiama Lanús. Non che non ci si aspettasse che la squadra di Kudelka potesse stare lassù, ma è chiaro che quello che sta facendo il Lanús in questo avvio è sorprendente. Nove gol fatti e appena due subiti per El Flaco, che nella super sfida contro il Racing vuole confermarsi in testa alla classifica.

Il nuovo River di Demichelis fin qui ha quasi sempre vinto, ma di certo non convinto. Per oliare i meccanismi e crescere dal punto di vista del gioco, la sfida contro l’Arsenal Sarandí può essere un’ottima occasione. Gli ospiti, infatti, hanno racimolato un solo punto in quattro giornate e sono ultimi in classifica. Per i millonarios è obbligatorio vincere per accorciare le distanze con le squadre che sono davanti a loro.

All’Estadio Nuevo Gasometro di Buenos Aires, il San Lorenzo di Insua riceve l’Unión Santa Fe. El Ciclon ha raccolto 9 punti finora, con tre vittorie per 1-0, l’ultima contro il Sarmiento con gol di Gattoni, e una sconfitta di misura (2-1) maturata sul campo del Lanús. I padroni di casa se la vedranno con l’Unión Santa Fe, che va a caccia della prima vittoria stagionale.

Se il River Plate ha convinto poco, il Boca Juniors lo ha fatto ancora meno. La squadra di Ibarra ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro, ma le prestazioni non sono state esaltanti. L’avversario di turno è il Velez Sarsfield, che ha 5 punti in classifica ed è una compagine che gli xeneises devono necessariamente battere.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 25 febbraio – ore 21:00 – San Lorenzo vs Unión Santa Fe – telecronaca di Matteo Nigra

Domenica 26 febbraio – ore 1:30 – Velez Sarsfield vs Boca Juniors – telecronaca di Roberto Ugliono

Domenica 19 febbraio – ore 23:15 – River Plate vs Arsenal Sarandí – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi

Lunedì 27 gennaio – ore 23:15 – Racing vs Lanús – telecronaca di Luca Tumminello