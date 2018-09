Liga, 4^ giornata: Imbula trascina il Rayo, Huesca ko

Liga in campo per la quarta giornata di campionato, anticipo all’Estadio El Alcoraz: Huesca-Rayo termina 0-1, decisivo il timbro di Imbula

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Liga in campo nel weekend per la quarta giornata di campionato: anticipo in programma questa sera all’Estadio El Alcoraz, di fronte l’Huesca di Franco e il Rayo Vallecano guidato da Gonzalez. Due squadre a caccia di punti importanti per risalire la classifica, con i padroni di casa fermi a quota 4 punti e gli ospiti a quota 3.

E il verdetto del campo ha premiato i biancorossi di Gonzalez: gara terminata 0-1, rete decisiva siglata al 29’ dal centrocampista francese Giannelli Imbula, accostato in passato a Inter e Torino, su assist di Oscar Trejo. Prima vittoria in campionato per i Fulmini, reduci da un mercato estivo di ottima fattura, basti pensare agli acquisti di Jordi Amat e Gael Kakuta. Niente da fare per l’Huesca, con l’italiano Samuele Longo a secco.