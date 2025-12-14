Ligue 1
Ligue 1, il Psg passa la notte in vetta dopo gli anticipi della sedicesima giornata. I risultati del sabato nel campionato francese con i successi di Rennes e Tolosa
Il PSG si prende la vetta momentanea della classifica dopo il sabato francese. In campo alle 19, la squadra di Luis Enrique sbanca, non senza difficoltà, il campo del Metz grazie al punteggio di 2-3.
Avanti poco dopo la mezz’ora con l’uno-due firmato Ramos e Ndjantou ai minuti 31’ e 39’, il Metz riapre i conti prima dell’intervallo con Deminguet, ma torna sotto di due reti in avvio di ripresa con il ritorno al gol di Désiré Doué dopo quasi due mesi. A quel punto risulta vano il gol dei padroni di casa che nel finale trovano con Tsitaishvili l’ultima rete del match.
Nella parte alta della classifica, importante 3-1 interno del Rennes che, in svantaggio dopo 13 minuti contro il Brest per la rete di Baldé, ribalta il punteggio in appena un minuto grazie ai gol di Lepaul e Tamari tra il 24’ e il 25’. Nel secondo tempo è poi Meité a siglare il 3-1 definitivo, permettendo ai rossoneri di mantenere il 5° posto a quota 27 punti.
Poco più in basso, troppo Tolosa per il Paris, che in casa cade 0-3 contro la squadra di Carles Martínez. Decisive la rete di Hidalgo al 29’ e la doppietta di Gboho, a segno al 37’ e al 69’.
In Ligue 1, i parigini adesso comandando la classifica con 36 punti, due in più del Lens, che come il Marsiglia, staccato a 29 punti, scenderà in campo oggi. Per il giallorossi, match casalingo contro il Nizza, mentre la squadra di De Zerbi ospiterà il Monaco.