Risultati Ligue 1, il Lille batte Marsiglia e lo aggancia in zona Champions! Per la squadra di De Zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta. Ko anche il Monaco in casa del Brest

Il Lille ha conquistato una vittoria meritata contro l’Olympique Marsiglia nel secondo anticipo della Ligue 1 di venerdì. Allo Stade Pierre-Mauroy, i padroni di casa partono subito forte, pressando alto e approfittando delle disattenzioni difensive degli uomini di De Zerbi.
Dopo soli dieci minuti, Ethan Mbappé sblocca la partita con un gol che nasce da un lancio di Bentaleb e da un rinvio maldestro di Rulli. Il Marsiglia fatica a reagire e produce il primo tiro solo al 45’, senza mai riuscire a mettere in difficoltà Berk Özer, portiere del Lille.
Nella ripresa, l’OM cerca di riaprire il match, ma l’unica vera occasione arriva dai piedi di Greenwood, il cui tiro viene neutralizzato con una parata straordinaria da Özer. Nel finale, il Lille spreca diverse occasioni di ripartenza, ma riesce comunque a mantenere il vantaggio.
Con questa vittoria, il LOSC sale al quarto posto in classifica, mentre il Marsiglia, ancora deludente dopo il pareggio con il Tolosa, resta terzo, sprecando una grande occasione per fare pressione al PSG.
Il Monaco sconfitto a Brest, non basta il rosso al Brest
Nella stessa giornata, il Monaco è stato sconfitto in trasferta dal Brest. Senza Ansu Fati, la squadra del Principato è andata in svantaggio al 28’ grazie a un gol di Doumbia.
Nonostante l’inferiorità numerica del Brest dal 60’ a causa del rosso a Ajorque dopo un intervento del VAR, il Monaco non è riuscito a rientrare in partita. Da segnalare, per i monegaschi, i circa 20 minuti, più il recupero, concessi a Pogba, che ha avuto la sua occasione per ritrovare il campo.
Brest che sale momentaneamente al 9° posto con 19 punti, a 4 lunghezze dal Monaco, 7° in classifica e fuori dalla zona europea.
