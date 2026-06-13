L’esordio a New York e la strategia del mister: tredici formazioni diverse in un anno per il sogno Mondiale

Il Brasile si appresta a scendere in campo per il debutto ai Mondiali del 2026, guidato in panchina da Carlo Ancelotti. Per questo esordio con il Marocco, la Seleção si presenterà con un assetto tattico e una formazione totalmente inediti. In un anno esatto di lavoro alla guida della nazionale, infatti, l’allenatore italiano non ha mai riproposto due volte la stessa formazione di partenza nei 12 incontri disputati finora. La sfida contro i nordafricani segnerà l’utilizzo della tredicesima formazione differente, confermando in pieno la parola data all’inizio del suo mandato.

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Fin dall’assunzione dell’incarico, Ancelotti aveva chiarito di non avere un singolo modulo prediletto, promettendo di adattarsi costantemente ai giocatori a disposizione, agli avversari e alle diverse situazioni di gioco. Questa metamorfosi tattica, resa necessaria anche dai frequenti infortuni e dal poco tempo a disposizione per testare e osservare la squadra, è destinata a proseguire per tutto l’arco della rassegna iridata nella caccia al sesto titolo mondiale (il cosiddetto Hexa).

La formazione provata negli ultimi giorni e che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto prevede: Alisson tra i pali; una difesa composta da Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá a centrocampo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr nel tridente offensivo.

Nonostante i continui esperimenti e le rotazioni, il CT ha definito un nucleo di “intoccabili”. Casemiro risulta essere il giocatore maggiormente impiegato, essendo partito titolare in tutte le gare ad eccezione dell’impegno in altura in Bolivia dello scorso anno durante le Qualificazioni.

Anche il suo compagno di reparto, Bruno Guimarães, gode della massima fiducia, avendo saltato solamente due impegni a marzo per cause fisiche. In attacco, le certezze portano i nomi di Matheus Cunha e Vini Jr, i quali hanno preso parte a ben 10 delle 12 partite della gestione Ancelotti.

Fa da contraltare la situazione del terzino destro Danilo: il difensore del Flamengo farà il suo esordio da titolare con la gestione tecnica dell’italiano proprio in questa partita inaugurale dei Mondiali, avendo guadagnato un ruolo centrale a causa dell’infortunio di Éder Militão e del taglio in rosa di Wesley.

Il clima durante gli allenamenti è apparso molto sereno tra i giocatori e lo staff tecnico. Dopo l’ostacolo Marocco, il calendario del Brasile prevede i match del girone contro Haiti, in programma venerdì prossimo, e contro la Scozia, fissato per il 24 del mese.

Lo staff tecnico ha già preventivato ulteriori modifiche all’undici titolare nel corso di queste prossime sfide, sia per concedere fisiologico riposo agli atleti, sia per effettuare specifici accorgimenti in base alle squadre avversarie che si troveranno di fronte.