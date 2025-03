Ligue 1: a Strasburgo succede tutto nel secondo tempo! Valanga di gol e vittoria dei padroni di casa che sognano la Champions

Nello scontro diretto per l’Europa della 27a giornata di Ligue 1, Strasburgo e Lione danno spettacolo in un pirotecnico 4-2 per i padroni di casa che scavalcano l’OL e si mettono in corsa per un posto in Champions League

Match che chiude i primi 45 minuti con uno 0-0 dalle poche emozioni, ma nella ripresa ecco il festival del gol inaugurato da Andrey Santos che sblocca la gara al 55‘. In 7 minuti arrivano le due reti successive con Bakwa che fa 2-0 per i padroni di casa e Tolisso che accorcia a 2-1.

Al 73′, Emegha realizza il 3-1 per lo Strasburgo che chiude i giochi con Amo-Ameyaw all’89’. Il 4-2 lo firma Mikautadze su rigore al 96′.

Strasburgo 5° in classifica a 46 punti, uno in più del Lione, e solo uno in meno dal 3° posto del Monaco. Più avanti, con 49 punti, il Marsiglia 2°. Il sogno Champions è concreto.