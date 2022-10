L’inizio dell’anno scolastico — il momento migliore per costruire nuove relazioni per i genitori single

Secondo gli ultimi dati, attualmente ci sono oltre 100 milioni di genitori single nel mondo. Nel 90% dei casi si tratta di giovani ragazze e donne e l’età media dei genitori single è di circa 35 anni.

Oggi negli Stati Uniti un bambino su quattro sotto i 18 anni vive con un solo genitore e in altri Paesi la situazione non è molto migliore.

Anche in Italia la situazione è piuttosto difficile: più di due milioni di genitori crescono i propri figli da soli. In soli dieci anni il numero dei genitori single è aumentato di oltre 300.000. La quota di madri single con uno o due figli è cresciuta in modo sorprendente. Tuttavia, il numero dei single con tre figli, al contrario, è leggermente diminuito.

I genitori single trovano difficile iniziare nuove relazioni per tutta una serie di ragioni. Qualcuno perde la fiducia nelle persone a causa di una rottura dolorosa e devastante. Qualcuno ha paura di affezionarsi a una nuova persona e rischiare di perderla. Qualcuno semplicemente invece non ha abbastanza tempo per la propria vita personale a causa della necessità di dedicare tutto il proprio tempo al bambino.

Con la fine dell’estate, la situazione di solito migliora notevolmente: i bambini vanno a scuola o all’asilo e i genitori possono finalmente dedicare almeno un po’ di tempo a loro stessi. Questo è il momento migliore per ricreare una vita sociale e personale Certo, è più difficile trovare un compagno quando hai già un figlio, ma niente è impossibile. La cosa principale è trovare il giusto metodo di ricerca. Le opzioni disponibili sono molte.

Siti e app di incontri per genitori single

Abbiamo raccolto più di dieci siti di incontri interessanti, che pensiamo debbano essere visitati dai genitori single. Sicuramente tra questi ce n’è qualcuno interessante per te.

Playdate — un’app progettata specificamente per i genitori single che utilizza un sistema di matchmaking (combinazione d’incontri) unico per incontrare le persone single della tua zona, oltre a consigli e idee per gli appuntamenti. In aggiunta l’app dispone di utili filtri per agevolare la combinazione perfetta. È interessante notare che l’autore dell’app Playdate è la madre single Nevine Coutry.

Lovoo — un’app di appuntamenti più classica rivolta a un pubblico più ampio. Qui puoi trovare persone interessanti, condurre o guardare stream, chattare, cercare single nella tua zona. In totale, l’app Lovoo ha oltre un milione di installazioni solo sui dispositivi Android.

Happn — un’app che rende più facile trovare una corrispondenza basata sull’apprezzamento reciproco. Se ti piace una persona, non ne verrà subito a conoscenza. Solamente nel caso in cui anche tu piaci a quella persona, sarai in grado di comunicare. Happn è una buona scelta per coloro che hanno paura di incontrare nuove persone e temono che l’apprezzamento non sia reciproco.

Mingle2 — una famosa applicazione con opzioni illimitate per l’invio di messaggi, nessun limite al numero di amici, ricerca gratuita di persone nelle vicinanze e così via. Una buona scelta per coloro che non vogliono pagare soldi extra per funzionalità aggiuntive. Inoltre, Mingle2 ha una tempistica di registrazione rapida: solo 30 secondi per iniziare a conoscersi.

Tinder — una delle app di appuntamenti più conosciute al mondo. Milioni di utenti in tutto il mondo, app iOS e Android intuitive e un sito funzionale: tutto ruota intorno a Tinder. L’unico serio svantaggio della piattaforma è che la maggior parte delle funzioni utili e necessarie sono a pagamento.

Badoo — un’altra app davvero diffusa e principale concorrente di Tinder. Ti permette di trovare persone interessanti in quasi tutto il mondo, fare conoscenza, comunicare e organizzare un vero incontro. Come con Tinder, molte funzionalità sono disponibili solo a pagamento.

eHarmony — una delle app di appuntamenti più conosciute, con oltre due milioni di coppie già formate. Tuttavia, il vantaggio principale è il rapporto quasi uguale tra uomini e donne: rispettivamente 51% e 49%. Questo semplifica notevolmente la ricerca e aumenta le possibilità di successo.

Elitesingles — un’app di matchmaking intelligente utilizzata in oltre 25 Paesi. L’algoritmo analizza il tuo profilo e, sulla base di esso, seleziona gli utenti più adatti, suggerendo di iniziare a comunicare con loro. Inoltre, il sito Elitesingles fornisce molti consigli su come rendere gli appuntamenti più facili ed efficaci.

Videochat come alternativa a siti e app di incontri

Abbiamo elencato molte piattaforme di incontri davvero utili per genitori single. Ma per quanto riguarda coloro che non hanno tempo di usarle? Dopotutto, registrazione, compilazione dei dati del profilo, selezione e caricamento di foto, ricerca di una potenziale coppia: tutto questo richiede molto tempo. Soprattutto per una persona che non ha mai avuto a che fare con tali siti prima, tutto ciò presenta delle difficoltà. Ma fortunatamente esiste una buona alternativa: le video chat online.

La chat video è un sito o un’applicazione che collega persone in modo completamente casuale tramite collegamento video (o in chat di testo). Tali servizi spesso non richiedono la registrazione e, durante la ricerca di interlocutori, è possibile specificare solo alcuni parametri di base. Tutto accade molto rapidamente, le impostazioni sono chiare e la ricerca è quasi fulminea.

Le video chat sono l’ideale per coloro che semplicemente non amano il formato dei classici siti di incontri e che non vogliono perdere tempo prezioso con essi. Il formato stesso della chat video esiste dal 2009 e da allora non ha perso la sua rilevanza.

Ti consigliamo di prestare attenzione a diverse chat video: Omegle, Chatrandom e CooMeet. Diamo una rapida occhiata alle loro caratteristiche:

Omegle — la prima chat video della storia con un ampio e fedele pubblico. Le impostazioni sono più semplici e l’interfaccia intuitiva, non è richiesta alcuna registrazione, il che è molto conveniente.

— una video chat più funzionale, con chat room tematiche, un filtro di genere e un utile filtro di ricerca per interessi. Una buona alternativa per chi ha bisogno di più funzionalità. CooMeet — una delle migliori opzioni per uomini single che vogliono uscire con donne. La videochat li collega solo con il sesso opposto. Questo è il vantaggio chiave di CooMeet rispetto ai suoi analoghi, dove il filtro di genere di solito funziona in modo molto mediocre.

Se per qualche motivo non hai ancora scoperto il formato delle chat video, ti consigliamo di farlo ora. Questa è un’ottima scelta per le persone single che conoscono il valore del loro tempo.

Conclusione

Siti, app di incontri e chat video sono davvero il modo migliore per trovare un compagno di vita per i genitori single. Le situazioni nelle famiglie sono molto diverse e la rottura delle relazioni non significa affatto che dopo devi porre fine alla tua vita personale. Al contrario, è un’esperienza di vita che ti aiuterà a costruire relazioni più forti e giuste.

Assicurati di scoprire il formato di incontri online e non limitarti a un solo servizio. Ci sono centinaia di opzioni diverse. Chissà quale si rivelerà essere il biglietto vincente per una vita felice. Vi auguriamo buona fortuna e piacevoli incontri su Internet!