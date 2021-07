L’Inter blinda Lukaku: solo un’offerta faraonica può far barcollare i nerazzurri

Calciomercato Inter: i nerazzurri blindano Lukaku e lo dichiarano incedibile. Solo un maxi assegno potrebbe far barcollare il club

L’Inter blinda i suoi gioielli in attacco. Simone Inzaghi non vuole perdere la ‘Lu-La’, con la società che ha dato garanzie al tecnico sulla conferma sia di Lautaro Martinez ( sul quale comunque resta in ballo la quesitone rinnovo) che Romelu Lukaku.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Il centravanti ha già iniziato ad allenarsi ad Orlando e si farà trovare tirato a lucido al ritorno a Milano, mentre non si esauriscono sul suo conto i rumors di mercato. Il club campione d’Italia non è però intenzionato a privarsi del suo gigante, respingendo gli assalti dalla Premier League e soprattutto del Chelsea come scrive Tuttosport. Nessuno al momento ha messo sul piatto un’offerta concreta per l’ex Manchester United e solo un assegno faraonica da almeno 120 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola e far riflettere l’Inter. Lukaku nella prossima stagione passerà ad un ingaggio da 8,5 milioni rispetto ai 7,5 attuali.