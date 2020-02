Lione Juventus: le chiavi tattiche del match

La Juventus di Sarri affronta il Lione. Per indurre all’errore i francesi, sarà necessario mantenere un baricentro alto

Il Lione è una squadra che in Francia, nonostante i molti problemi tattici, mantiene un baricentro propositivo. Ama tenere palla e giocare nella metà campo avversaria: ha inoltre una retroguardia che tende all’errore quando è costretta a restare bassa per lungo tempo.

Proprio per questo, la Juventus di Sarri dovrà cercare di rimanere alta e corta per larghe fasi del match. Il contro-pressing dovrà funzionare bene: sia per evitare pericolose ripartenze, sia per mantenere un baricentro avanzato. La supremazia territoriale è la chiave per logorare il Lione.