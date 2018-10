Juventus, secondo alcune indiscrezioni Marcello Lippi avrebbe dato l’addio alla Cina. Un ritorno in bianconero?

Marcello Lippi potrebbe ritornare in Italia. E’ questa l’ultima indiscrezione riguardante il futuro del tecnico della nazionale cinese, nonché il futuro della dirigenza bianconera. L’ex tecnico della Nazionale italiana avrebbe infatti annunciato ufficialmente alla Federazione cinese le sue dimissioni dopo aver portato a termine il suo lavoro nella Coppa Asiatica. Sarebbe una dichiarazione davvero forte per il movimento calcistico cinese. Un movimento che sta cercando di crescere in questi anni e che vorrebbe ripresentarsi ai Mondiali dopo l’ultima partecipazione del 2002.

Lippi ritorna alla Juventus?

Ma questa dichiarazioni avrebbe ripercussioni anche in Italia in quanto proprio in questi giorni Marotta ha dato l’addio alla Juventus. Una connessione tra le due cose? Probabile. Il presidente Andrea Agnelli ha dichiarato di voler accanto a sé elementi giovani e promettenti in grado di dar una nuova veste alla dirigenza bianconera. Tuttavia, inserire solamente giovani sarebbe decisamente un azzardo. Meglio quindi affiancarli ad un manager già del settore e che ha già ricalcato l’ambiente. Marcello Lippi, in questo senso, possederebbe le caratteristiche chiave per rivestire tale ruolo.

Si inizia addirittura già a parlare di una possibile sua collocazione. L’ex CT affiancherebbe Fabio Paratici e verrebbe incaricato di essere il consulente privato del presidente Agnelli, uomo cresciuto proprio tra i campi di allenamento della Juve proprio ai tempi della gestione Lippi.