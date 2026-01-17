Lirola Verona, colpo sulla fascia per gli scaligeri: è fatta per lo spagnolo! Tutti i dettagli dell’operazione

Lirola Verona, è fatta per il colpo sulla fascia degli scaligeri. Le cifre e tutti i dettagli dell’operazione per lo spagnolo

L’Hellas Verona batte un colpo importante per blindare le corsie laterali e regalare qualità alla manovra offensiva. In queste ore frenetiche di calciomercato invernale, la società gialloblù ha definito l’operazione per riportare in Italia Pol Lirola. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa con l’Olympique Marsiglia è giunta alla fumata bianca: l’accordo è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Niente prestiti o soluzioni ponte: il club veneto ha deciso di puntare con decisione sul giocatore, investendo sul suo cartellino per il presente e per il futuro.

Un “cavallo di ritorno” per la Serie A

L’acquisto di Lirola rappresenta un innesto di sicuro affidamento per la Serie A. L’esterno spagnolo classe 1997 non ha bisogno di presentazioni per il pubblico italiano: cresciuto alla Juventus ed esploso con la maglia del Sassuolo, dove si era messo in luce per la sua straordinaria capacità di spinta e per gli assist ai compagni, ha poi vestito anche la casacca della Fiorentina. Conosce a memoria i ritmi e le tattiche del nostro campionato, un fattore determinante per chi arriva a gennaio e deve essere operativo fin da subito senza il classico periodo di ambientamento.

Rilancio necessario: i numeri stagionali

Il trasferimento a Verona rappresenta per Lirola l’occasione d’oro per rilanciarsi dopo un periodo opaco in Francia. In questa stagione con la maglia dell’OM, infatti, lo spagnolo ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 3 presenze in Ligue 1. Scivolato indietro nelle gerarchie del club transalpino, il giocatore cercava una piazza dove sentirsi nuovamente protagonista e centrale nel progetto tecnico.

La freccia giusta per Paolo Zanetti

L’arrivo di Lirola è una boccata d’ossigeno per Paolo Zanetti. L’allenatore del Verona aveva richiesto alla società un rinforzo capace di interpretare il ruolo di terzino o di quinto di centrocampo con vocazione offensiva. Lirola risponde perfettamente all’identikit: gamba, cross e abilità nelle sovrapposizioni. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà agli scaligeri. Il Verona ha la sua nuova freccia destra.