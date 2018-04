Lisandro Lopez scaricato dall’Inter e anche dal Benfica: i dettagli

Il difensore dell’Inter, Lisandro Lopez, tornerà al Benfica. Anche il club portoghese però vuole scaricare l’argentino: le ultimissime

L’Inter non eserciterà il diritto di riscatto per Lisandro Lopez. Il difensore argentino, arrivato a gennaio per rinforzare il pacchetto arretrato, con la formula del prestito con diritto di riscatto, tornerà in Portogallo. Il calciatore, utilizzato da Spalletti solo contro il Bologna (ha giocato 45 minuti), è destinato a lasciare l’Inter. I nerazzurri hanno speso 500mila euro per il prestito ma difficilmente ne verseranno altri 10 per il riscatto.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo però per Lisandro Lopez, oltre al danno, è in arrivo la beffa. Il centrale infatti non rientrerebbe nei piani futuri del Benfica, che avrebbe già nel mirino, German Conti del Colon. Per il centrale argentino due opzioni: restare in un club europeo oppure tornare in Argentina. Una cosa però sembra certa: nell’Inter e nel Benfica non c’è più spazio per Lisandro.