L’Italia è una macchina da gol: in azzurro segnano tutti

L’Italia di Roberto Mancini piace anche per la sua grande vena realizzativa

Vince e convince l’Italia di Roberto Mancini che, dopo la larga vittoria in amichevole per 6-0 contro la Moldova, ora si prepara alla partita di Nations League contro la Polonia. Uno dei tratti distintivi di questa Nazionale è la vena realizzativa, con dei numeri da club più che da selezione nazionale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in 22 gare l’Italia di Mancini ha messo a segno ben 53 gol; con una media da 2,41 reti a partita. A spiccare è anche il fatto che sono in tanti a trovare la via della rete: sono infatti 26 gli azzurri ad aver messo il pallone alle spalle del portiere avversario.