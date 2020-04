Liverpool, Alisson: un dato mostra l’importanza del portiere brasiliano

Con Alisson in campo, il Liverpool subisce pochissimi gol. La sua assenza si è patita molto nel match contro l’Atletico Madrid

L’eliminazione del Liverpool in Champions League è stata una grossa delusione per il tifo Reds. Il grosso rammarico è stato quello di non avere a disposizione Alisson ad Anfield, visto che era assente per infortunio. Il suo sostituto, Adrian, ha disputato una prestazione altamente negativa, con pesanti responsabilità sui gol dell’Atletico Madrid.

Most clean sheets in Europe's top five leagues in 2020 — 6⃣ Alisson — @LFC

D. Soria — @GetafeCF pic.twitter.com/rmNVgfxNwL — WhoScored.com (@WhoScored) April 12, 2020

Un dato significativo: come riporta Whoscored.com, l’ex Roma è il portiere che ha totalizzato più clean sheet in questo 2020. Quando Alisson ha giocato, il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata ben 6 volte. Solo Soria del Getafe ha tenuto il suo ritmo.