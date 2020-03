Liverpool Atletico Madrid: come Klopp voleva superare il bunker colchonero

Il Liverpool di Klopp aveva una giocata specifica per superare l’Atletico Madrid. Si è vista nel primo gol di Wijnaldum

L’Atletico Madrid ha eretto un vero e proprio bunker per resistere agli assalti del Liverpool. Klopp aveva studiato misure ad hoc per trovare spazi nel bassissimo 442 di Simeone. La giocata si è vista chiaramente in occasione del primo gol.

Salah riceve largo a destro, con il terzino sinistro (Lodi) che esce su di lui. Nello spazio che si crea alle spalle del laterale, Oxlade-Chamberlain (la mezzala) si inserisce, riuscendo così ad andare al cross da una zona pericolosa. Con il centro blindato, non c’erano molti altri modi per trovare sbocchi. Il Liverpool di Klopp è quindi ricorso parecchio al cross.